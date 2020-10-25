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Ограничительный режим из- за пандемии в Испании продлят еще на полгода - СМИ

17:10 25.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании одобрило в воскресенье введение режима повышенной готовности в стране для сдерживания пандемии COVID-19. Об этом сообщила газета "Паис".

По ее информации, власти страны рассчитывают, что действие режима удастся продлить до апреля будущего года. Кроме того, кабинет решил ввести комендантский час c 23:00 до 06:00. При этом региональным властям будет позволено внести небольшие корректировки во временные интервалы. Правительство также вводит запрет на перемещения из одной автономной области в другую, если на это нет уважительных причин.

В ближайшее время состоится пресс-конференция премьер- министра Педро Санчеса, в ходе которой он официально объявит о решении кабинета.

Режим повышенной готовности предусмотрен Конституцией Испании, он обеспечивает законодательную базу для принятия более строгих ограничительных мер. Его может ввести правительство страны максимум на 15 дней как на территории всего королевства, так и в определенном регионе, для продления требуется одобрение парламента.

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