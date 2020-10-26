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В различных регионах вводятся новые ограничения из-за коронавируса

09:05 26.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Новые ограничения возвращают власти в различных регионах из-за коронавируса. В первую очередь они касаются работы школ.

В некоторых регионах школы уйдут на двухнедельные каникулы. В Иркутской области, в частности, они начнутся на неделю раньше запланированного. Те же меры ввели в Новосибирской и Брянской областях, а также Санкт-Петербурге.

В Северной столице, к слову, помимо прочего, ограничения, которые возвращают власти, одни из наиболее масштабных. В городе с 23:00 до 6:00 не будут работать рестораны, кафе, столовые и бары. Также временно прекратят работу детские развлекательные центры, а перевозчиков обязали не допускать на общественный транспорт людей без масок и перчаток.

В Иркутской области в школах решили не отправлять учащихся на каникулы, а полностью перевести их на дистанционное обучение. Схожее решение приняла и столичная Высшая школа экономики: она перевела в удаленный формат лекции, а семинары студенты смогут посещать не более трех дней в неделю.

Кстати, в столице коронавирус вновь влияет и на работу культурных учреждений: в МХТ имени Чехова сегодня не состоятся два спектакля, а в ноябре — еще 18.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России в последнее время превышает 16,5 тысяч человек.  Эхо Москвы

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