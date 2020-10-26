"Оппозиционная платформа - За жизнь" побеждает на местных выборах во многих регионах юго-востока Украины - данные экзитполов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) побеждает во многих регионах юго-востока Украины на местных выборах, которые состоялись в воскресенье. Как свидетельствуют результаты экзитполов, эта политическая сила сумела провести своих представителей во многие городские советы и получила возможность в некоторых городах продолжить борьбу за пост мэра во втором туре.

Основными конкурентами ОПЗЖ на юго-востоке страны были партия "Слуга народа" и местные партии мэров.

"По итогам кампании можно сделать вывод, что "слуг" "Оппозиционная платформа" на юго-востоке "съела". Во многих городах партии мэров вышли в лидеры, но результат их хуже, чем на прошлых местных выборах. Практически нигде они не получили более 50%. То есть горсовет они самостоятельно контролировать не смогут, а ОПЗЖ взяла весьма приличный процент и потому может претендовать на вхождение в большинство в горсовете", - отметил главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", по данным экзитполов, побеждает на местных выборах в Донецкой области, а ее представители - лидеры голосования за глав объединенных территориальных общин. Согласно опросу, 42,71% избирателей Донецкой области отдали свои голоса за ОПЗЖ, 10,2% - за президентскую партию "Слуга народа", 5,5% - за "Оппозиционный блок". Кандидаты от ОПЗЖ занимают первые позиции и в борьбе за посты глав крупнейших объединенных территориальных общин Донецкой области, находящихся под контролем украинских властей.

ОПЗЖ лидирует на выборах в Николаевский городской совет и набирает 26,74% голосов. По данным опроса, на втором месте по уровню поддержки партия "Пропозиция" - 23,79%. Далее идут "Слуга народа" - 19,62%, "Европейская солидарность" - 6,87%, Партия Шария - 5,48%. По данным экзитпола, на выборах главы города лидирует действующий мэр Александр Сенкевич (40,78%), во втором туре ему будет противостоять представитель ОПЗЖ Владислав Чайка, которого поддержали 26,77% горожан.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает вторую позицию на выборах в городские советы Одессы и Харькова. В Харькове, согласно экзитполу, ОПЗЖ поддерживают 16,9%, а партию действующего мэра Геннадия Кернеса - 39,52%. В Одессе ОПЗЖ, оказавшаяся на втором месте с 22,38%, также проходит в городской совет. Лидирует там с 23,7% партия "Доверяй делам" действующего градоначальника Геннадия Труханова. Между тем Труханов не смог одержать победу на выборах мэра в первом туре и получил 34,4% поддержки избирателей. Во втором туре конкурентом Труханова станет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик, который получил 17,93% голосов. Во втором туре голосования победит тот, кто наберет простое большинство голосов.

Таким образом, ОПЗЖ получила весьма приличный результат и может претендовать на вхождение в правящую коалицию в советах многих городов. Но самым крупным успехом для партии стал выход во второй тур их кандидата на выборах мэра Киева. Через две недели киевлянам предстоит сделать выбор между действующим градоначальником Виталием Кличко и кандидатом от ОПЗЖ, бывшим главой столичной городской государственной администрации Александром Поповым.

"Мы удовлетворены теми цифрами, которые мы уже знаем по результатам экзитполов. Особенно это касается юго-востока страны - традиционных базовых регионов нашей партии - и, конечно же, города Киева, где наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзитполов, - сказал в воскресенье на брифинге глава исполкома ОПЗЖ, депутат Верховной рады Сергей Левочкин. - Задача нашей команды сейчас - защитить результат".