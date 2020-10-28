10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лукашенко объяснил приказ разогнать протестующих угрозой захвата центра Минска. Речь идёт о столкновении демонстрантов с силовиками 25 октября на улице Орловской.

«Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально? Когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в районы», — сказал президент в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По мнению Александр Лукашенко, митингующие пытались захватить центр Минска, и когда это не удалось, они направились в спальные районы. По его утверждению, демонстранты сами вскрывали чужие квартиры. «Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», — объяснил глава Белоруссии.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились видео разгона людей силовиками в Минске. Милиция применяла резиновые пули. По словам очевидцев, люди пытались убежать от преследования. Они стучались в квартиры, некоторые жильцы впускали их к себе домой. Говорит Москва