Лукашенко объяснил приказ разогнать протестующих
10:05 28.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лукашенко объяснил приказ разогнать протестующих угрозой захвата центра Минска. Речь идёт о столкновении демонстрантов с силовиками 25 октября на улице Орловской.
«Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально? Когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в районы», — сказал президент в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По мнению Александр Лукашенко, митингующие пытались захватить центр Минска, и когда это не удалось, они направились в спальные районы. По его утверждению, демонстранты сами вскрывали чужие квартиры. «Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», — объяснил глава Белоруссии.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились видео разгона людей силовиками в Минске. Милиция применяла резиновые пули. По словам очевидцев, люди пытались убежать от преследования. Они стучались в квартиры, некоторые жильцы впускали их к себе домой. Говорит Москва
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