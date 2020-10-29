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НОВОСТИ

Одна из мусульманских организаций устроила митинг в Москве

14:00 29.10.2020

У посольства Франции в Москве идет акция из-за карикатур Charlie Hebdo. Люди вышли к посольству Франции в Москве, протестуя против карикатур издания Charlie Hebdo.

Ранее журнал поместил на обложке карикатуру на лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Конфликт между Францией и мусульманским миром начался после зверского убийства французского преподавателя в Париже 16 октября. Вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин молодой человек напал на профессора рядом со школой, где тот преподавал историю. Юноша обезглавил учителя за то, что тот на своих уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого заявил, что Франция усилит борьбу с радикальными исламистами после этой трагедии. В ответ турецкий лидер призвал граждан страны бойкотировать французские товары. ren.tv

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