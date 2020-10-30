Данные о заражении коронавирусом в России на 30 октября

10:55 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые за весь период превысил 18 тыс. и составил 18 тыс. 283 новых случая, умерли за сутки 355 пациентов, что также является новым антирекордом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 тыс. 283 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 072 (22,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным штаба, число подтвержденных летальных исходов за сутки также превысило предыдущие сведения, относящиеся ко всему периоду, и составило 355.

Количество выявлений новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало относительное снижение. Вместе с тем, накануне было зарегистрировано 17 тыс. 717 новых случаев, 28 октября - 16 тыс. 202 новых случаев, 27 октября - 16 тыс. 550 новых случаев, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тыс.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 268. Накануне их было 4 тыс. 906, в среду, 28 октября, - 3 тыс. 670, 27 октября - 4 тыс. 312 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 3 тыс. 985 человек были выписаны по выздоровлению, 69 скончались.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 млн 599 тыс. 976 случаев коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 27 тыс. 656 человек.

Количество выписанных за весь период составило 1 млн 200 тыс. 560 человек, в том числе за поседение сутки были выписаны 14 тыс. 519 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 371 тыс. 760.