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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 24 - агентство

08:40 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 24 человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в субботу Анатолийское агентство со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее поступила информация о 20 жертвах и 800 пострадавших.

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