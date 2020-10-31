Число жертв землетрясения в Турции возросло до 24 - агентство
08:40 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 24 человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Об этом сообщило в субботу Анатолийское агентство со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Ранее поступила информация о 20 жертвах и 800 пострадавших.
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