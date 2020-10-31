Пашинян обратился к Путину для оказания помощи по обеспечению безопасности Армении
10:00 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором подробно описал ситуацию в Нагорном Карабахе и, учитывая союзнический характер взаимоотношений двух стран, попросил определить форму поддержки по обеспечению безопасности Армении. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД.
"Учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики Армения, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки, которую РФ может оказать Армении для обеспечения безопасности, принимая в основу союзнические отношения и 2 статью Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 г.", - отмечается в сообщении.
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