Зеленский сообщил, что Всемирный банк даст Украине 100 млн долл на Донбасс
11:30 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получит от Всемирного банка (ВБ) финансирование в размере $100 млн долларов на восстановление экономики подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Твиттере" украинский президент Владимир Зеленский.
"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский. Он поблагодарил президента ВБ Дэвида Мэлпаса и регионального директора по Белоруссии, Молдавии и Украине Арупа Банерджи и выразил мнение, что выделенный банком кредит является "поддержкой территориальной целостности Украины".
Украинский президент не сообщил сроки и условия выделения этого кредита Всемирным банком, а также на какие проекты он будет использован. Зеленский также не уточнил, входит ли этот кредит в состав ранее выделенных Всемирным банком займов или речь идет о новом пакете финансирования.
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