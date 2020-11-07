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НОВОСТИ

Зеленский сообщил, что Всемирный банк даст Украине 100 млн долл на Донбасс

11:30 07.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получит от Всемирного банка (ВБ) финансирование в размере $100 млн долларов на восстановление экономики подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Твиттере" украинский президент Владимир Зеленский.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский. Он поблагодарил президента ВБ Дэвида Мэлпаса и регионального директора по Белоруссии, Молдавии и Украине Арупа Банерджи и выразил мнение, что выделенный банком кредит является "поддержкой территориальной целостности Украины".

Украинский президент не сообщил сроки и условия выделения этого кредита Всемирным банком, а также на какие проекты он будет использован. Зеленский также не уточнил, входит ли этот кредит в состав ранее выделенных Всемирным банком займов или речь идет о новом пакете финансирования.

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