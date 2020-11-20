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Армянская оппозиция перекрыла улицы Еревана с требованием отставки премьера Пашиняна

15:00 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в пятницу после полудня перекрыли сразу несколько центральных улиц Еревана. Как сообщает корр. ТАСС, в настоящий момент активисты перекрыли центральные проспекты Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникян.

"Никол, предатель! Никол, должен уйти!" - скандируют сторонники отставки премьер-министра Армении.

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