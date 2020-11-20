Китай рассмотрит вопрос о вступлении в Транстихоокеанское партнерство - Си Цзиньпин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР рассмотрят вопрос о вступлении в Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита АТЭС, который впервые в своей истории проходит в режиме видеоконференции.

"Китай приветствует подписание соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве и активно рассмотрит вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве", - приводит слова главы государства Центральное телевидение Китая.