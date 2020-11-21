Армении передан мобильный лабораторный комплекс для тестов на COVID-19 - Роспотребнадзор
14:20 21.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мобильный лабораторный комплекс для выявления возбудителей инфекционных болезней и в том числе для проведения ПЦР-тестов на коронавирус передан Армении, сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора.
"В ходе визита делегации Российской Федерации в Республику Армения руководитель Роспотребнадзора Анна Попова передала армянской стороне мобильный комплекс из бактериологической и индикационной лабораторий. <...> Мощность индикационной мобильной лаборатории составляет до 1600 проб в сутки. Бактериологическая мобильная лаборатория позволяет проводить исследования 300 проб на наличие возбудителей инфекционных болезней III-IV группы патогенности. Также бактериологическая лаборатория способна проводить ПЦР-диагностику, что особенно актуально в период пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Комплекс обладает мобильностью, автономностью функционирования и высоким уровнем биологической безопасности. По словам главы ведомства, он усилит возможности Армении по реагированию на инфекционные болезни и будет поддерживать высокий уровень санитарно- эпидемиологического благополучия в стране. В Армении уже работают 3 мобильные лаборатории и 3 мобильные клиники, переданные Роспотребнадзором ранее.
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