Россия практически вышла на плато по коронавирусу - Роспотребнадзор

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре сообщили о выходе России на плато по коронавирусу. Однако ежедневные показатели по заболеваемости всё ещё слишком высокие, и главная цель сейчас — максимально их снизить.

Об этом в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25-26 тысяч ежедневно выявляется - это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев. Вот когда будет сначала 20 тысяч, потом 15, 10 и наконец 0 — вот это наша цель, а не плато. Я думаю, что мы снизимся до нулевого прироста, вероятнее всего, где-нибудь в апреле, ну, может чуть позже. Я думаю, что к этому времени и вакцинация начнётся, и, видимо, к концу следующего года у нас будет полная стабилизация».

За минувшие сутки в России выявили 26 882 новых случая COVID-19. На этой планке заболеваемость держится уже около недели. При этом второй день подряд в стране отмечаются максимальные показатели летальных случаев (569 — накануне и 589 — сегодня).