Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин согласился обсудить риски и формулировки нового законодательства об иностранных агентах.

«Если вы считаете, что здесь есть риски и юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — сказал глава государства на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг.

«Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространена такая маркировка, это связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы на осуществление своей деятельности», — пояснил Путин, сославшись на доклады авторов нововведения в законодательство. «Мы исходим из того, что это [законодательные меры] не ведет к каким-то запретительным шагам со стороны государства», — подчеркнул президент.

Глава государства прокомментировал предложение о возможности участия иноагентов в общественных советах органов власти. «Звучит это странновато, — рассмеялся Путин. — Я не могу представить себе, чтобы иноагенты в США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа или Министерство внутренней безопасности. Смешно даже говорить». «Вы понимаете, что это смешно?» — обратился Путин к членам СПЧ. На его взгляд, такую ситуацию «невозможно просто себе представить». «Можно представить, что у нас эти вопросы обсуждаются, но чтобы там это было возможно — просто в голове не укладывается», — отметил президент.

Путин призвал вспомнить «недавние события [в США], когда граждан РФ держали в тюрьме, обвиняли в том, что они иноагенты без всяких на то оснований, просто держали в тюрьме и пугали длительными сроками заключения».

«Я согласен в том, что если риски [нового законодательства] есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, их деятельность», — повторил Путин. «Мы всегда исходили из того, что это связано только с одним — обеспечением невмешательства в наши внутренние дела со стороны иностранных государства, над чем они активно работают», — подчеркнул президент. Он пояснил, что такая активная работа других стран проявляется в предоставлении денег иноагентам, чтобы «продвинуть свою повестку дня в российскую внутриполитическую жизнь». «Надо, с одной стороны, оградить от этого, а с другой — не допускать чрезмерных ограничений», — уверен глава государства. Он пообещал дать поручение своей администрации и попросить депутатов Госдумы «посмотреть повнимательнее» на новое законодательство.