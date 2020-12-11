Компания En+ Group начала замену второго гидроагрегата на Иркутской ГЭС
12:50 11.12.2020
На Иркутской ГЭС, входящей в компанию En+ Group – ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии, начали замену гидроагрегата №1. Детали нового гидроагрегата уже прибыли на станцию.
На монтажную площадку ГЭС с завода АО «Тяжмаш» (Сызрань) доставлены вал будущей турбины, корпус рабочего колеса и шесть лопастей общим весом свыше 170,5 т. Все детали для замены гидроагрегата на Иркутской ГЭС уникальны, изготовлены на заводе по спецзаказу En+ Group. Оборудование доставляли специальной техникой. Специалисты ГЭС вместе с представителями основной подрядной организации «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» начали подготовку к демонтажу гидроагрегата №1.
Ранее, в ноябре, компания запустила на Иркутской ГЭС после замены новый агрегат №2.
«Запустив в работу первый новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС, мы не снижаем темпов реализации проекта модернизации оборудования ГЭС, – подчеркнул руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Это позволит повысить эффективность ее работы, увеличит мощность станции еще на 23 МВт, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом, повысит безопасность ГЭС».
Обновление Иркутской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб., начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. В числе главных приоритетов проекта – повышение надежности и безопасности всех станций. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования.
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