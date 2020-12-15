Пираты в Гвинейском заливе напали на танкер под флагом Мальты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пираты захватили во вторник утром танкер New ranger в Гвинейском заливе Атлантического океана. Как сообщил портал Dryad Global, занимающийся вопросами безопасности мореплавания, нападение произошло у острова Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи).

Судно следовало из порта Дуала (Камерун) в порт Ломе (Того). Нападение произошло примерно в 260 км к юго-западу от побережья Нигерии.

Это уже третье нападение пиратов на танкер-химовоз, следующий под флагом Мальты, за последние две недели. 6 декабря сообщалось, что судно было атаковано в 50 морских милях к юго-западу от нигерийского нефтеналивного терминала Агбами. За день до этого пираты высаживались на борт этого танкера в 220 морских милях к югу от порта Лагос.

Гвинейский залив является на текущий момент наиболее опасной зоной Мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. В общей сложности с начала года они похитили в этом регионе более 130 человек.