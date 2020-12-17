В Москве запустили автоматизированную ветеринарную систему
15:51 17.12.2020
Создание в Москве «Ветеринарной автоматизированной системы» («ВетАС») позволит находит потерявшихся питомцев, а также следить за их здоровьем и графиком прививок. По словам депутата Московской городской думы Александра Козлова, использование системы положительно скажется на уровне сознательности владельцев домашних животных в мегаполисе.
«Создание системы «ВетАС» в Москве - это как раз пример нового правоприменения, абсолютно нового уровня участия в судьбе животных со стороны органов власти. Это должно стать образцом для других региональных властей. И это будет способствовать сознательному отношению среди населения в целом», - считает парламентарий.
Напомним, новая электронная система «ВетАС» позволяет вести учет и регистрацию животных в электронном виде, вести их электронные амбулаторные карты. По словам Козлова, в этой системе ведется реестр приютов для безнадзорных животных, куда вносят данные обо всех найденных собаках и кошках. Это позволяет найти потерявшихся питомцев - если у животного есть чип или номер клейма и оно ранее было внесено в базу «ВетАС», разыскать хозяина будет просто. В «ВетАС» уже зарегистрированы более 618 тыс. животных, к ней подключены 26 государственных ветеринарных учреждений.
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