Посол Джон Салливан рассказал «НГ» об основном камне преткновения в отношениях России и НАТО

17:15 Источник: НГ-Online

«Что касается основного камня преткновения при обсуждениях между нашими союзниками по НАТО и Россией, то мне представляется – и это только мое мнение, – что это Украина. Отсюда наша неспособность добиться прогресса в области решения сложных вопросов по Донбассу, Крыму и так далее. Это самая большая проблема.

Нет никаких оправданий для того, чтобы отказываться от продолжения обсуждений вопросов по Украине, и если существует возможность добиться прогресса в этой области, то это взаимодействие приведет к более значительным переговорам с НАТО. Но пока этот прогресс не будет достигнут, Украина будет оставаться камнем преткновения. И честно говоря, для меня одним из самых сложных вопросов и источников разочарования за последние четыре года стала наша неспособность решить проблему в Украине, несмотря на появление там нового президента и определенных предварительных сдвигов на пути к решению проблемных вопросов». - сказал посол США в России Джон Салливан в рамках большого интервью главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову.