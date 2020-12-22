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НОВОСТИ

Журнал «Огонек» прекращает выпуск бумажных номеров

17:32 22.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Редакция журнала «Огонек» объявила о прекращении выпуска бумажных номеров. Последний вышел в понедельник, 22 декабря, а на следующей неделе будет издан и последний онлайн-экземпляр.

Как говорят в редакции, неизвестно, что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год.

Коллектив известили об увольнении в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры издательского дома. С 2009 года «Огонек» выпускал издательский дом «Коммерсантъ».  Эхо Москвы

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