На базе автобуса «ГАЗель City» создана новая модель мобильного автомагазина

17:14

Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» передала центру «Нижний 800» мобильный магазин «ГАЗель City», в котором будет продаваться сувенирная продукция с символикой 800-летия Нижнего Новгорода. Особенности конструкции «ГАЗель City», в том числе большой объем внутреннего пространства, позволили создать на базе компактного и маневренного городского автобуса полноценную торговую точку, в которой предусмотрены комфортабельная зона для покупателей и кассовая зона, а также большое количество стеллажей и полок. Низкий уровень пола автомобиля и выносная аппарель обеспечивают удобный доступ в магазин для маломобильных граждан.

В отличие от традиционных автолавок, в которых торговля ведется через открытую витрину, а покупатели находятся снаружи автомобиля, в «ГАЗели City» есть просторная торговая зона. В ней покупатели могут не только рассматривать продукцию, но и примерять одежду перед зеркалом, находясь в хорошо освещенном, теплом или кондиционированном помещении. В автолавке предусмотрена даже тепловая завеса вдоль входной двери – как в стационарных торговых точках. Выдвижная конструкция защищает от непогоды покупателей, находящихся у входа в магазин, а оригинальная световая балка ярко освещает территорию перед автомобилем.

Рабочая зона продавца оборудована кассовым аппаратом и сейфом для хранения наличных. В заднем багажнике предусмотрены дополнительные места для хранения товаров. Автолавка может работать в автономном режиме, без подключения к внешним источникам энергии, за счет генератора. Также в машине установлены внешние динамики, устройство для громкой связи, оборудование для мобильного интернета.

«ГАЗель City» – новая модель городского автобуса Горьковского автозавода, продажи которой начались в мае 2020 года. В конструкцию автомобиля заложены решения, обеспечивающие комфортабельный проезд для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Это низкий уровень пола, просторная накопительная площадка в центральной части салона и широкая двойная дверь с электроприводом.

Конструктивные особенности «ГАЗели City» – оригинальная усиленная рама с понижением в центральной части, задний мост увеличенной грузоподъемности, эффективная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах. Кузов автомобиля представляет из себя мощный силовой каркас из стальных труб, облицованный панелями из алюминиевых композитных материалов и стеклопластика. Пневматическая подвеска позволяет улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и увеличить плавность хода.

Компактные размеры (длина автобуса – 6600 мм, ширина – 2510 мм) позволяют легко маневрировать на узких городских улицах или в плотном транспортном потоке. Минимальный радиус поворота составляет всего 7,2 м. Модель «ГАЗель City» была признана лучшим автобусом 2020 года на конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль в России».