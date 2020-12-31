Международные резервы России за последнюю неделю года уменьшились на 1,2 млрд долл

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ по состоянию на 25 декабря уменьшились на 0,2% (или на $1,2 млрд) по сравнению с показателем на 18 декабря и составили $592,4 млрд, говорится в материалах ЦБ.

В регуляторе отметили, что сокращение произошло "в результате совокупного отрицательного влияния курсовой переоценки и операций по счетам Минфина России".