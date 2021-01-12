В аппарате правительства РФ появятся семь новых департаментов
12:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил создать семь новых департаментов в структуре аппарата правительства. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.
"Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики", - говорится в сообщении.
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