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НОВОСТИ

В аппарате правительства РФ появятся семь новых департаментов

12:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил создать семь новых департаментов в структуре аппарата правительства. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

"Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики", - говорится в сообщении.

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