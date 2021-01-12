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Шаман Габышев собрался в новый "поход на Москву"

13:00 12.01.2021 Источник: Интерфакс

Называющий себя шаманом житель Якутии Александр Габышев заявил о планах вновь отправиться "в поход на Москву", на этот раз не пешим, а на белом коне.

Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников подтвердил "Интерфаксу", что распространяемая в соцсетях аудиозапись с объявлением о новом походе действительно принадлежит Габышеву.

"Да, я с ним на связи. Габышев свободный человек, и его право на передвижение не ограничено мерой пресечения. Он не делает экстремистских призывов, поэтому новым походом закон не нарушает", - сказал правозащитник.

На аудиозаписи шаман сообщает, что планирует отправиться в путь весной. Его маршрут проляжет через Нюрбинский, Вилюйский и Сунтарский районы Якутии.

"Поход наш начнется, когда потеплеет, где-то в марте. Из Якутска я выйду на белом коне и пройду по земле предков. Нюрбинский район - земля моего отца, я должен обязательно посетить эти земли. Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд", - рассказывает Габышев.

По его словам, часть добровольцев в свой отряд он наберет в Якутске, остальные присоединятся к нему в Иркутске. Оттуда они продолжат свой путь вместе.

"Мы дойдем до Алтайских гор. Я обязательно должен посетить Алтай - это тоже место силы, место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать", - добавляет шаман.

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