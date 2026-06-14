FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение временно приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) в организации за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Как ранее сообщал ТАСС, в марте CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР. Согласно решению суда ФШР в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму. Отмечалось, что в случае невыполнения постановления федерации грозит трехлетняя дисквалификация.