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США уже проиграли чемпионат мира по футболу, показав себя «уродливой» нацией — USA Today

09:32 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по футболу еще не начался, а Соединенные Штаты уже проиграли его, показав себя гостям соревнований с неприятной стороны. Такая оценка приводится в статье газеты USA Today.

«Мужская сборная США могла бы добиться в турнире исторических результатов, и турнир мог бы быть наполнен чудесными голами и захватывающими матчами. Это не изменит того факта, что мы показали себя преисполненной ненавистью и жадной нацией, в которой любовь к игре эксплуатируется ради огромных денег, а лидеры готовы приветствовать мир только таким, каким они хотят его видеть, а не таким, какой он есть», — сказано в материале спортивного обозревателя издания Нэнси Армор.

Как она отметила, еще до начала чемпионата он был омрачен серией инцидентов с отказами во въезде в страну для участников и зрителей, а также расследованиями в связи с завышением цен на билеты. «Это станет наследием и позором этого чемпионата мира. Это уникальная выпадающая раз в поколение возможность продемонстрировать лучшее, что есть в Соединенных Штатах, и принять радость, которую футбол приносит остальному миру, но вместо этого мы решили быть „уродливыми американцами“, — написала Армор.

Как подчеркивается в статье, проведение соревнований могло бы сблизить США с остальным миром, а также дать им новое понимание об иностранных гостях и странах, из которых они прибыли.

«Он также мог бы напомнить миру, что США — сила добра. В целом мы добродушные, общительные и открытые люди. Представьте, какое впечатление мы могли бы произвести, какое недоверие и разочарование мы могли бы развеять. Вместо этого же мы решили показать миру себя с наихудшей стороны. Это самое крупное поражение этого чемпионата мира», — резюмировала Армор.

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