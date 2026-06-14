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Средства ПВО РФ за ночь сбили 330 украинских БПЛА

09:00 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО перехватили и уничтожили 330 БПЛА самолетного типа над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей с 20:00 мск 10 июня. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск 10 июня по 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.

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