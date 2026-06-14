Трамп сообщил, что США в ближайшие часы «жестко ударят» по Ирану

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены нанести в ближайшие часы жесткие удары по Ирану. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. «Я думаю, у нас есть на это право. Они сбили невероятную машину», — сказал президент США.