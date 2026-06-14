Новак предложил «подкрутить» инструмент федерального инвестиционного налогового вычета

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизм федерального инвестиционного налогового вычета может быть скорректирован в сторону повышения с 3% до 5-6%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Что касается федерального инвестиционного налогового вычета, <…> если посмотреть по динамике первого квартала [2026 г.], мы можем использовать этот инструмент, на мой взгляд, не в полном объеме. И мне казалось бы, что можно было бы „подкрутить“ этот инструмент, и не 3% условно сделать, но и не 8%, и не 12%, как предлагает Минэкономразвития, <…> но хотя бы повысить с 3% до 5-6%», — сказал он.