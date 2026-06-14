0
0
1347
НОВОСТИ

Иран в ответ на удары США атаковал американские объекты на Ближнем Востоке — Nournews

09:05 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на авиаудар со стороны Вашингтона. Об этом сообщило агентство Nournews.

По данным агентства, была атакована база Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, в результате чего был уничтожен военный радар ВС США. Также Иран обстрелял американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе.

По информации гостелевидения Ирана, ВС страны применили беспилотники для атаки на силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне и повредили коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

18:25 14.06.2026
Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
0
89
18:10 14.06.2026
Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
0
126
17:40 14.06.2026
Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
0
194
14:30 14.06.2026
Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
0
434
13:15 14.06.2026
Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
0
479
11:45 14.06.2026
СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
0
578
11:35 14.06.2026
Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
0
617
09:37 14.06.2026
В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
0
602
09:15 14.06.2026
Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
0
656
09:00 14.06.2026
Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
0
734

Возврат к списку