Иран в ответ на удары США атаковал американские объекты на Ближнем Востоке — Nournews

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на авиаудар со стороны Вашингтона. Об этом сообщило агентство Nournews.

По данным агентства, была атакована база Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, в результате чего был уничтожен военный радар ВС США. Также Иран обстрелял американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе.

По информации гостелевидения Ирана, ВС страны применили беспилотники для атаки на силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне и повредили коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.