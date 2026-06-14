Иран в ответ на удары США атаковал американские объекты на Ближнем Востоке — Nournews
09:05 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на авиаудар со стороны Вашингтона. Об этом сообщило агентство Nournews.
По данным агентства, была атакована база Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, в результате чего был уничтожен военный радар ВС США. Также Иран обстрелял американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе.
По информации гостелевидения Ирана, ВС страны применили беспилотники для атаки на силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне и повредили коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.
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