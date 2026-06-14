ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника Минобороны, задержан агент СБУ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении сотрудника Минобороны, в Московском регионе задержан завербованный СБУ иностранец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, «в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия».