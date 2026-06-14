Трамп сомневается в надобности продления торгового соглашения США с Канадой и Мексикой
19:50 10.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что может не продлить торговое соглашение между Канадой, Мексикой и США (USMCA).
«Я не стремлюсь его продлевать», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер отметил, что у него есть «право прекратить действие» этого соглашения.
«В USMCA есть одна вещь, которая мне нравится. Спустя шесть лет [после вступления в силу] наступает срок его продления. Я не знаю, буду ли я его продлевать», — уточнил американский лидер. «Нам не нужно ничего из того, что есть у Канады. Нам не нужно ничего из того, что есть у Мексики. Но им нужно все, что есть у нас», — пояснил он.
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