Трамп призвал протестующих избегать насилия и погромов

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Дональд Трамп рассчитывает, что американцы воздержатся от насилия и будут содействовать снижению напряженности в стране. Данное заявление американского лидера опубликовал в среду телеканал "Фокс ньюс".

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма", - отметил Трамп, подчеркнув, что выступает "не за это". "Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", - добавил он.