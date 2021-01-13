Трамп призвал протестующих избегать насилия и погромов
22:10 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США Дональд Трамп рассчитывает, что американцы воздержатся от насилия и будут содействовать снижению напряженности в стране. Данное заявление американского лидера опубликовал в среду телеканал "Фокс ньюс".
"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма", - отметил Трамп, подчеркнув, что выступает "не за это". "Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", - добавил он.
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