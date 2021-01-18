En+ Group делится планами: компания расширит сеть электрозаправок и вакцинирует 700 сотрудников от COVID-19
10:07 18.01.2021
Энергометаллургический холдинг En+ Group будет развивать свою сеть электрозаправок в России, в которую пока входят несколько станций: спрос превосходит ожидания, заявил операционный директор компании Вячеслав Соломин, слова которого передает пресс-служба En+ Group. «К нам уже обращаются и владельцы традиционных бензоколонок, которые предлагают на их мощностях сделать еще дополнительную зарядную станцию, чтобы это была не какая-то новая конструкция, а дополнение к существующим», – сказал он.
По его словам, в перспективе речь идет о регионах, где относительно невысокая стоимость электроэнергии и сравнительно высокая концентрация электромобилей в автопарке. «Например, в Сибири, на Дальнем Востоке сейчас достаточное количество электромобилей, которые в частном порядке ввозили из Японии», – пояснил Вячеслав Соломин.
Топ-менеджер также сообщил о мерах борьбы с коронавирусом, предпринятых En+ Group. Так, по всему холдингу, включая металлургический сегмент, на медицинскую помощь было направлено около 6 млрд руб.: «4 миллиарда из них вложено в строительство модульных госпиталей инфекционных, которые основатель компании Олег Дерипаска открыл в конце года в семи регионах, и порядка 2 миллиардов пошло на закупку техники, медикаментов, средств индивидуальной защиты, поддержку пенсионеров». Кроме того, Вячеслав Соломин сообщил, что компания проводит программу вакцинации, в которую включены около 700 ключевых производственных сотрудников.
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