Сейм Латвии отвергает любую возможность проведения ЧМ по хоккею с Белоруссией - комиссия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Латвии отвергает возможность совместного проведения в 2021 году чемпионата мира (ЧМ) вместе с Белоруссией. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении комиссии сейма по иностранным делам.

"Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Беларусью, так как при нынешних обстоятельствах, когда в Беларуси проводятся насильственные репрессии, устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым", - приводит пресс- служба парламента слова председателя комиссии Рихардса Колса.