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Европарламент выступил за остановку строительства "Северного потока 2" в связи с задержанием Навального - СМИ

22:25 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент хочет потребовать остановки строительства "Северного потока - 2" в связи с задержанием блогера Алексея Навального. Об этом сообщил в среду на своем сайте журнал "Шпигель" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект заявления.

Также евродепутаты намерены потребовать введения санкций "против персон, ответственных за его задержание". Речь может идти и о заморозке их активов и ограничении передвижения по ЕС, говорится в статье "Шпигеля". Ожидается, что документ может быть согласован уже в четверг. Направить его предполагается в институты Европейского союза.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

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