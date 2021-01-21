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Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в Москве

21:41 21.01.2021 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о своем задержании в Москве. "Повезли в отдел", - сообщает Ярмыш на своей странице в Твиттере.

Ранее в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова, о чем он сообщил также в Твиттере.

В четверг была задержана также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. "Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

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