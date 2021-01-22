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НОВОСТИ

Казначейство проверит контракт на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара"

19:00 22.01.2021 Источник: Интерфакс

Правительство России поручило Казначейству проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Казначейство должно "обеспечить проведение проверок информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг), содержащихся в документах, которые подтверждают возникновение денежных обязательств" подрядчиков.

"Роскосмос", в свою очередь, должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства России.

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