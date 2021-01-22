ВОЗ пока не получила дополнительную информацию по вакцине "Спутник V" - Симао

21:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине "Спутник V", необходимую для включения в список для использования в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

"Что касается вакцин китайских компании Sinovac Biotech ("Синовак биотек") и Sinopharm ("Синофарм"), то ВОЗ получила от них полные данные и может вынести свои заключения уже на следующей неделе", - отметила она. "Но пока мы не получили дополнительную информацию по вакцине "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, добавила Симао.