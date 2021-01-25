Путин назвал опасными незаконные акции протеста
16:12 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане имеют право на выражение своих мнений, но только в рамках закона. Это подчеркнул в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами, комментируя прошедшие в ряде регионов РФ протестные акции.
"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин.
Он привел примеры из истории, когда незаконные действия приводили к раскачке общества и серьезным последствиям.
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