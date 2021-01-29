Соболь, Алехина и Олег Навальный взяты под домашний арест

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест Олега Навального, активисток Любовь Соболь и Марию Алехину, главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву и координатора штаба Навального Олега Степанова по делу о нарушении санитарно- эпидемиологических норм на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Олегу Навальному, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, Олегу Степанову меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сообщили в суде.