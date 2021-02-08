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Спецслужбы ФРГ, вероятно, помогали Навальному при съемках фильма о "дворце" - Лавров

22:00 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Германии, вероятно, помогали блогеру Алексею Навальному при съемках фильма о "дворце в Геленджике", МИД РФ обратился к Берлину за разъяснениями. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими- то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как "личное дело Путина". Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ - скорее всего с их спецслужбами", - указал Лавров.

"Конкретный вопрос, на который мы хотели бы получить ответ, заключается в следующем: если в Германии так пекутся о праве Алексея Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, [президента России Владимира] Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия? Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах "не было ничего секретного". Комментарии излишни", - добавил министр.

Лавров отметил, что это достаточно говорит о подоплеке всей истории с упомянутым фильмом и роли, которую Запад играл в его раскрутке в международном медийном пространстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью публикации блогера Алексея Навального о якобы "дворце" Путина в Геленджике. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.

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