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НОВОСТИ

Максим Топилин покидает пост главы ПФР

09:05 12.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин покидает этот пост.

По сведения Ъ, он уже объявил сотрудникам о своем уходе. Отставку Топилина подтверждает и источник РБК, близкий к правительству. По его информации со своей должности уйдет и руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Кадровые перестановки в ПФР наблюдатели связывают с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.  Эхо Москвы

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