Более 2 млн рублей перечислили москвичи через благотворительный сервис на mos.ru

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Специальный благотворительный сервис на mos.ru пользуется популярностью у горожан. Используя его, москвичи уже направили на благотворительные нужды более 2 млн руб. Эти финансы будут направлены на развитие программ фондов, зарегистрированных в проекте. Всего в сервисе зарегистрированы 30 филантропических программ.

«С запуском Благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО, и для этого не нужно совершать каких-то сложных действий, - отмечает директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха «Мелодия жизни» Наиля Галеева. - Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей. Кроме того, люди будут знать, куда обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом», – отметила директор Благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха «Мелодия жизни».

По данным московских властей, жители столицы активно направляют финансы на помощь детям с тяжелыми заболеваниями, на нужды бездомных животных, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Для того, чтобы отправить деньги на благотворительность, авторизованные на mos.ru физические лица могут в разделе «Мои платежи» выбрать блок «Благотворительность», указать организацию и сумму пожертвования.