В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
11:20 19.02.2021 Источник: Газета.Ru
Лидер демократов в сенате конгресса США Чак Шумер и его коллега по партии сенатор Роберт Менендес внесли в американский парламент законопроект, предусматривающий возможности для мигрантов получить гражданство Соединенных Штатов. Об этом Шумер сообщил на своей странице в Twitter.
«Комплексная иммиграционная реформа с возможностью получения гражданства уже давно является моей приоритетной задачей <...> Мы вместе с Робертом Менендесом и демократами Сената с гордостью представляем «Закон о гражданстве», который реформирует нашу разрушенную иммиграционную систему», – написал сенатор.
Он подчеркнул, что считает одобрение этого закона «одной из самых важных вещей, которые может сделать конгресс».
Ранее власти США приняли решение на 100 дней приостановить депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 19.02.2021
- Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
- 11:05 19.02.2021
- Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
- 11:00 19.02.2021
- Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
- 10:32 19.02.2021
- Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
- 10:26 19.02.2021
- Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
- 10:20 19.02.2021
- Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:05 19.02.2021
- США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
- 10:00 19.02.2021
- Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
- 09:32 19.02.2021
- США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
- 09:20 19.02.2021
- Планетоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе и прислал два снимка - НАСА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать