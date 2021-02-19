Масоны поддержали предложение поставить на Лубянке фонтан

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Масоны поддержали предложение Федерации еврейских общин поставить на Лубянке фонтан. Ранее писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, а также некоторые общественные деятели и блогеры захотели вернуть на площадь памятник Феликсу Дзержинскому.

Позднее против этой идеи выступили представители разных конфессий. Так, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов предложил установить вместо монумента основателю ВЧК памятник врачам или учителям, а в Федерации еврейских общин считают, что можно вернуть на Лубянскую площадь фонтан, как это было до революции.

Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поддержал идею с восстановлением исторического вида района.

«Надо просто посмотреть, как исторически выглядела эта площадь и восстановить то, что было до революции. Я имею в виду, когда здание КГБ было центральным офисом страховой компании «Россия». Я двумя руками за».

Пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» мнением, что не обязательно устанавливать что-то на Лубянке.

«Во-первых, мы возражаем против того, чтобы увековечивать одиозных личностей, и то, что памятник Дзержинскому был оттуда убран, мы считаем, правильно. Мы не считаем, что нужно его восстанавливать. Дальше уже, что там должно быть, это предмет общественной дискуссии. Я в принципе не вижу острой необходимости непременно поставить что-то на Лубянской площади. Восстановить фонтан было бы красиво, но я читал, что вроде бы этот проект уже рассматривался, и там какие-то сложности с чисто технической возможностью».

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил радиостанции «Говорит Москва», что важнее прийти к решению мирным путём.

«Церковь всегда занимала позицию, направленную на объединение общества. На наш взгляд, самое главное, чтобы любая дискуссия вокруг памятников развивалась с позиции взаимного уважения, способности выслушивать аргументы друг друга и не стимулировала разделение внутри общества. Мне кажется, это главное».

Кроме того, общественные деятели выносили на обсуждение идеи поставить на площади памятник Александру Невскому, Ивану III, Юрию Андропову. Обсуждалась возможность привлечь москвичей к решению этого вопроса и провести голосование или референдум.

Никольский водоразборный фонтан был установлен на Лубянской площади в 1835 году. Его проектировал архитектор Иван Витали. Москвичи использовали его, чтобы поить лошадей. Убрали фонтан в 1934 году, а в 1958-м там поставили памятник Дзержинскому в соответствии с названием площади, выбранным в 1926 году.