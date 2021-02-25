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НОВОСТИ

В Европе, похоже, скоро введут "ковидные" паспорта

22:32 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала Меркель. По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь.

"В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации", - сообщила канцлер.

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