Женщина извлечена живой из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде - ГУ МЧС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели извлекли женщину из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа. Пострадавшая жива, у нее ожоги, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Спасатели извлекли из-под завалов женщину с ожогами. Пострадавшей оказывают первую помощь на месте, в дальнейшем она будет госпитализирована в профильное медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.