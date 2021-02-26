С. Собянин: Я считаю, что надо пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас
21:10 26.02.2021 Источник: НГ-Online
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что надо пока остановить дискуссию по поводу памятника на Лубянке, и оставить площадь в ее нынешнем виде. Об этом он написал в своем блоге.
"Некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве. В связи с этим в четверг на «Активном гражданине» было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский.Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества.
Определить «кандидата» на эту роль и было призвано голосование на «Активном гражданине».
После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей.
Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество.
Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии, и очень прошу их согласиться с этим решением. По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение".
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