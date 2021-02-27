Эффективность "Спутник V" против новых штаммов коронавируса подтверждена разработчиком

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокую эффективность против новых генетических вариантов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Это подтвердил в субботу агентству Рейтер заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.



"Недавнее исследование, проведенное центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация препаратом "Спутник V" показывает очень хороший результат против новых мутаций коронавируса, в том числе против штаммов из Соединенного Королевства и ЮАР", - сказал он, добавив, что, согласно выводам российских исследователей, векторные вакцины "подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах".



Как отмечает агентство, публикация статьи о результатах исследования ожидается в скором времени. Как добавил Логунов, тот факт, что вакцина вводится повторно, не снижает ее эффективность. По его словам, это связано с тем, что антитела, позволяющие организму распознать аденовирус, выступающий в вакцине носителем части генетического кода коронавируса, исчезают начиная с 56-го дня после вакцинации. Сохранение этих антител в течение более долгого времени потенциально могло бы приводить к снижению эффективности вакцины при ее повторном введении.



Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован более чем в 30 странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.



