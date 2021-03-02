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Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Горбачева в объединение страны

13:32 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила первого президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, отметив, что в ФРГ не забывают его вклад в объединение страны. Текст телеграммы распространила во вторник пресс-служба германского правительства.

"Я хотела бы использовать этот торжественный для вас день, чтобы еще раз поблагодарить за ваше личное участие в деле мирного преодоления холодной войны, а также завершения объединения Германии", - написала Меркель. "Ваш важный вклад в объединение, как и ваши постоянные личные усилия во имя дружественных отношений между нашими странами не забывают в Германии", - подчеркнула она. "Вы можете сегодня с гордостью созерцать дело своей жизни", - считает канцлер. Она пожелала адресату здоровья и хорошего самочувствия.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас написал в "Твиттере", что Горбачев - "отец гласности и перестройки" - и по сей день является "сильным голосом за мир".

Горбачев - советский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991). Лауреат Нобелевской премии мира (1990).

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